In sämtlichen Regionen seien die Angebotsmieten im November gestiegen, schreibt die SMG Swiss Marketplace Group. Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Grossregion Zürich (+2,4 Prozent) und die Zentralschweiz (+1,3 Prozent). Etwas kleiner war der Anstieg in der Genferseeregion (+0,9 Prozent), in der Ostschweiz (+0,8 Prozent), im Tessin (+0,7 Prozent), in der Nordwestschweiz (+0,4 Prozent) und im Mittelland (+0,3 Prozent).