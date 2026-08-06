Finanzierung verteuerte sich

Für Kaufinteressenten spielte im Juli nicht nur die Preisentwicklung am Immobilienmarkt eine Rolle. Auch die Finanzierung verteuerte sich zwischenzeitlich deutlich. Laut dem Hypotheken-Index von Moneyland.ch zogen die Richtzinsen für Festhypotheken bis zum 25. Juli markant an. Die Zinsen für zwei-, fünf- und zehnjährige Laufzeiten stiegen jeweils um gut 0,2 Prozentpunkte auf 1,51, 1,73 und 1,97 Prozent. Sie erreichten teilweise Jahreshöchststände.