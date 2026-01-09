«Schweiz in Trauer vereint»

«Am Neujahrstag hat uns ein unvorstellbares Unglück getroffen, ein Unglück, das - ich möchte es betonen - die ganze Schweiz in Trauer vereint hat», sagte Parmelin in seiner Rede. Er könne wohl im Namen des ganzen Landes sprechen, wenn er sage, dass man an diesem Tag zusammengekommen sei, um die Last dieses Unglücks gemeinsam zu tragen. «Sie wird dadurch nicht leichter werden, aber wenn dieser Tag auch nur ein wenig dazu beitragen kann, unsere unendliche Trauer zu lindern, so hat er seinen Sinn bereits erfüllt.»