Fiktive Ausbeutungsrechte

Das Gericht befasste sich mit der Bewertung der Rechte zur Ausbeutung des Ölfelds Serdar III in Turkmenistan. Diese Rechte wurden von Petrosaudi in das Joint Venture eingebracht, während 1MDB Zahlungen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar leistete. Petrosaudi hat den Erwerb von Serdar III jedoch nie abgeschlossen. Stattdessen erwarb Petrosaudi die Kontrolle über die Gelder, die an das Joint Venture überwiesen wurden.