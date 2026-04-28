Charles ist erst der zweite Monarch nach seiner Mutter Queen Elizabeth II., der vor dem Kongress sprechen wird. Anzunehmen ist, dass er dabei vor allem auf den anstehenden 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit eingehen und die amerikanisch-britischen Beziehungen der letzten Jahrzehnte in den Fokus nehmen wird. Im Raum steht jedoch auch die Frage, inwieweit der König auf die zuletzt aufgetretenen Beziehungsprobleme Bezug nimmt.