Die US-Gesundheitsbehörde CDC will am Dienstag beraten, für welche Bevölkerungsgruppen genau eine Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung ausgesprochen wird. Die Regierung von Präsident Joe Biden hat sich für jährliche Auffrischungen für einen Grossteil der Bevölkerung ausgesprochen. In anderen Ländern wie der Schweiz werden jährliche Auffrischungsimpfungen nur Risikogruppen empfohlen.