Trump: Uns wurde gesagt, dass Tötungen im Iran aufhören

Trump hatte dem Iran zuvor für den Fall, dass festgenommene Demonstranten hingerichtet werden, mit einer entschlossenen Reaktion gedroht. Am Mittwoch erklärte er, die USA hätten die Information erhalten, dass es im Iran keine Pläne für Hinrichtungen gebe. «Uns wurde gesagt, dass die Tötungen im Iran aufhören», sagte der Republikaner im Weissen Haus. «Sie hören auf, und es gibt keinen Plan für Hinrichtungen oder eine Hinrichtung.» Er hoffe, dass es stimme.