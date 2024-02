Ein Richter im Verfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Georgia hat sich bei einer Anhörung mit Anschuldigen gegen die zuständige Bezirksstaatsanwältin Fani Willis beschäftigt. Im Zentrum des Gerichtstermins am Donnerstag in Atlanta stand die Frage, ob die persönliche Beziehung der 53-Jährigen zu einem der anderen Staatsanwälte in dem Fall einen Interessenkonflikt darstellt. Das werfen ihr Anwälte Trumps sowie eines Mitangeklagten vor.

15.02.2024 17:16