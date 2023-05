Die Boni von Tausenden leitenden Angestellten der Credit Suisse seien an die sogenannten AT1-Anleihen der Bank gekoppelt, berichtete die "Financial Times" am Montag. Diese Wertpapiere wurden im Rahmen der vom Bundesrat im März orchestrierten Not-Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse durch die UBS auf Anordnung der Behörden vollständig abgeschrieben.