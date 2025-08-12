Vor diesem Hintergrund seien Investitionen in die eigenen Fachkräfte von noch grösserer Bedeutung - unabhängig von globalen Handelsschranken. Arbeitnehmende bräuchten aktuell nicht nur eine faire Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg, sondern ein Arbeitsumfeld, das Sicherheit vermittle - finanziell, psychologisch und in Bezug auf die Zukunft.