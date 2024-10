Mittels einer letzte Woche lancierten Online-Petition wurden innert sieben Tagen über 10'000 Unterschriften gesammelt, wie Matteo Pronzini von der Gewerkschaft Unia bekanntgab. Die Petition fordert den Erhalt der Arbeitsplätze und ein sofortiges Handeln der Politik. Sie soll am 9. November an einer Kundgebung im Stahlwerk an die Politik übergeben werden.