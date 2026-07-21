Hugo Boss hält das Übernahmeangebot jedoch für nicht ausreichend. «Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider», teilte das Unternehmen Anfang Juli mit. Die Offerte an die Hugo Boss-Aktionäre läuft noch bis zum 27. Juli.
Die Aktie notierte am Dienstag zuletzt 0,3 Prozent niedriger bei 37,92 Euro. Seit dem jüngsten Hoch im Juni bei 40,52 Euro hat sie sechs Prozent an Wert eingebüsst.
Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./err/mne/mis
(AWP)