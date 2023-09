Bei seinem überraschenden Besuch in Kanada im Anschluss an die Visite in den USA wurde Selenskyj am Freitag in Ottawa von Premierminister Justin Trudeau empfangen. Es handelt sich um Selenskyjs ersten Besuch in Kanada seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022. Kanada gilt als wichtiger Unterstützer und hat dem Land seit Beginn des Krieges nach eigenen Angaben mehr als 8,9 Milliarden Kanadische Dollar (6,2 Milliarden Euro) zur Verfügung gestellt.