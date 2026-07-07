In der Nacht hatte die Behörde bereits einen Angriff in dem Gebiet gemeldet, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem «unbekannten Geschoss» getroffen wurde. Verletzt worden sei niemand. Ein Sprecher des katarischen Aussenministeriums machte den Iran für diesen Angriff verantwortlich und teilte mit, der Flüssiggas-Tanker «al-Rekajat» sei getroffen worden. Der Iran müsse umgehend alle Handlungen einstellen, die die Sicherheit der Schifffahrt bedrohten und die weltweite Energieversorgung gefährdeten. Der Iran sei «rechtlich voll verantwortlich», teilte der Sprecher mit./jot/DP/jha