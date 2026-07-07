Nach Angaben des katarischen Aussenministeriums griff der Iran den Flüssiggas-Tanker «al-Rekajat» an. Die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) meldete vergangene Nacht einen Angriff in der Strasse von Hormus, bei dem nach Angaben der Schiffsbesatzung ein Tanker von einem «unbekannten Geschoss» getroffen wurde. Der Iran sei «rechtlich voll verantwortlich», teilte das katarische Aussenministerium mit.
Der mehr als 300 Meter lange Flüssiggas-Tanker «al-Rekajat» gehört einer Reederei in der katarischen Hauptstadt Doha. Der Beraterfirma EOS Risk Group zufolge brach nach dem Angriff an Bord ein Feuer aus und die Besatzung verliess das Schiff. Die Reederei war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen./jot/DP/he
(AWP)