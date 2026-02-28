«Angesichts von Berichten über Raketenangriffe sollten britische Staatsbürger in Bahrain, Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Staaten unverzüglich an ihrem Aufenthaltsort Schutz suchen», hiess es in einem Aufruf des britischen Aussenministeriums auf der Social-Media-Plattform X. «Bleiben Sie in Innenräumen an einem sicheren Ort, vermeiden Sie jegliches Reisen und folgen Sie den Anweisungen der lokalen Behörden», so die Mitteilung weiter. Auch von Reisen nach Israel und in die Palästinensergebiete rät London derzeit ab.