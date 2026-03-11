Im Iran-Krieg sind mehrere Schiffe in und nahe der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus unter Beschuss geraten. Sie seien von «unbekannten Geschossen» getroffen worden, teilte die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) mit. Irans Militärführung zeigte sich entschlossen, den Schiffsverkehr durch die Meerenge zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman weiter zu stören, um die Kosten des Krieges für die USA und Israel weiter in die Höhe zu treiben. Israel und der Iran überzogen sich unterdessen weiter mit gegenseitigen Angriffen und auch das US-Militär sprach von fortlaufenden Attacken auf Ziele im Iran.