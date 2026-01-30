Schwerer Luftangriff überschattete erste Runde in Abu Dhabi

Während der russisch-ukrainischen Gespräche in Abu Dhabi Ende vergangener Woche warf ein schwerer russischer Angriff mit Drohnen und Raketen die Reparatur der Energieversorgung in Kiew erneut um Tage zurück. Trotzdem brachen die Ukrainer das Treffen nicht ab - vermutlich aus Rücksicht auf die USA, auf deren Unterstützung sie angewiesen sind. Öffentlich kritisierten US-Vertreter den Angriff nicht. Sie lobten im Gegenteil die positive Stimmung bei den ersten direkten Gesprächen der Kriegsparteien seit Monaten.