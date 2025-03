«Es ist nicht so, dass die Wirtschaft nicht wächst. Es ist nicht so, dass die Inflation wirklich hoch ist. Und es ist nicht so, dass die Arbeitslosigkeit hoch ist. Es ist keines dieser Dinge», fasst Fed-Chef Powell die aktuelle wirtschaftliche Lage zusammen. Aber die Menschen seien einfach unzufrieden wegen der hohen Preise, so Powell. Aktuell sei die US-Wirtschaft «gesund». Doch es sei unklar, welche Folgen die «erheblichen wirtschaftspolitischen Änderungen» der «neuen Regierung» haben werde. Beim Namen nennt Powell Trump in seiner Pressekonferenz kein einziges Mal./nau/DP/stk