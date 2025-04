Bereits am frühen Morgen hatten sich deutliche Verluste an den europäischen Aktienmärkten abgezeichnet, als viele asiatischen Börsen den Handel mit deutlichen Verlusten beendet hatten. Gegen Mittag beschleunigte sich die Talfahrt an den Börsen, nachdem China seine Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent angekündigt hatte. Die Zölle sollen laut Handelsministerium in Peking am 10. April in Kraft treten. Auch am New Yorker Aktienmarkt gingen die Kursverluste kurz vor dem Wochenende weiter, und der Dow Jones verlor im frühen Handel 2,40 Prozent auf 39.587 Punkte. Die Furcht der Märkte vor einem Handelskrieg zeigte sich besonders stark bei Preisen wichtiger Energierohstoffe. Vor allem die Ölpreise gerieten erneut kräftig unter Druck und beschleunigten ihre Talfahrt. Die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und US-Rohöl fielen auf den tiefsten Stand seit 2021. Seit der Ankündigung des Zollpakets am Mittwochabend hat sich Brent-Öl aus der Nordsee um mehr als zehn Dollar je Barrel verbilligt und wurde zuletzt bei 65,43 Dollar je Barrel gehandelt.