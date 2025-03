Nach den jüngsten Gewaltausbrüchen fürchten sich Alawiten in Syrien vor neuer Gewalt. Gleichzeitig versucht die neue Führung in Damaskus, das Land nach den Jahren des Bürgerkrieges zu einen. Menschenrechtsorganisationen fordern die neuen Machthaber auf, alle Zivilisten gleichermassen zu schützen. Nach ihrer Einschätzung haben sich am vergangenen Wochenende Hinrichtungsszenen in Teilen des Landes abgespielt.