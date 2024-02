Ein Anwalt des frühen US-Präsidenten Donald Trump hat in einer Anhörung vor dem obersten Gericht des Landes gefordert, dass sein Mandant nicht vom höchsten Amt im Staat disqualifiziert werden darf. Die sogenannte Aufstandsklausel in der Verfassung beziehe sich nur auf ernannte und nicht gewählte Amtsträger wie Präsidenten, argumentierte Jonathan Mitchell am Donnerstag vor dem Supreme Court. Die Klausel besagt sinngemäss, dass niemand ein höheres Amt im Staat bekleiden darf, der sich zuvor als Amtsträger an einem Aufstand gegen den Staat beteiligt hat. Mitchell sagte ausserdem, dass der Kongress erst ein entsprechendes Gesetz verabschieden müsse, damit die Aufstandsklausel in Kraft trete.

08.02.2024 16:50