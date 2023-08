Die Anklage basiert unter anderem auf Aussagen von Bankman-Frieds Vertrauten sowie Chat-Unterhaltungen, Finanzunterlagen und anderen Dokumenten. Bankman-Fried durfte sich in den vergangenen Monaten dank einer 250 Millionen Dollar schweren Kaution unter Hausarrest im Haus seiner Eltern in Kalifornien aufhalten. Am Wochenende nahm ein New Yorker Richter jedoch die Kautionsmöglichkeit zurück, da Bankman-Fried versucht habe, Zeugen zu beeinflussen./so/DP/jha