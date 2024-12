An diesem Freitag will ein Gericht in Palermo auf Sizilien sein Urteil gegen Italiens stellvertretenden Ministerpräsidenten und Verkehrsminister Matteo Salvini bekanntgeben. Erwartet wird es laut Nachrichtenagentur Ansa nicht vor 18.00 Uhr. Die Richter zogen sich gegen Mittag zu ihren abschliessenden Beratungen zurück.