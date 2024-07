Nordea habe unter anderem Transaktionen russischer Kunden nicht ausreichend untersucht und Warnungen zu Transaktionen in Wechselstuben in Kopenhagen ignoriert, teilte die NSK mit. Insgesamt gehe es um Zahlungen in Höhe von gut 26 Milliarden Kronen - umgerechnet sind das fast 3,4 Milliarden Franken. Wann der Fall vor das Amtsgericht von Kopenhagen kommt, ist noch unklar.