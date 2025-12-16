Die Staatsanwaltschaft wies die Darstellung der Verteidigung zurück, Lafarge sei erpresst worden. Von einem Zwang könne keine Rede sein, vielmehr habe das Unternehmen bewusst mit bewaffneten Gruppen kooperiert, um den Betrieb des Zementwerks in Nordsyriens bis zur Einnahme durch den IS im September 2014 aufrechtzuerhalten, hiess es.