Die Transaktion habe einen Wert von 49,3 Millionen Franken, teilte PSO am Donnerstag weiter mit. Der Kaufpreis für diese vollvermietete Wohn- und Geschäftsliegenschaft sei zu 80 Prozent in Fondsanteilen vergütet worden. Der jährliche Soll-Mietertrag wird mit 1,6 Millionen Franken angegeben. Davon sei ein Drittel aus kommerzieller und zwei Drittel aus Wohnnutzung, heisst es weiter.