Davon werden den Angaben nach 50 Prozent in einem ersten Abruf per 14. Januar 2026 liberiert und aufgrund der starken Nachfrage alle eingegangenen Zeichnungen proportional gekürzt. Durch die Kapitalaufnahme seien 24 neue Anleger hinzugekommen und die Gesamtzahl der in der Anlagegruppe investierten Anleger betrage nun 146. Die Mittel sollen für den «strategiekonformen Portfolioausbau» genutzt werden.