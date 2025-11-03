Mit dem Geld will das Unternehmen sein Immobilienportfolio ausbauen und das Bestandesportfolio entwickeln. Zudem soll mit der Kapitalaufnahme die bestehende Akquisitions- und Entwicklungspipeline erschlossen werden. Der Fokus liege dabei weiterhin auf qualitativ hochstehenden Liegenschaften mit einer sehr guten Lagequalität.
Beginn der Zeichnungsfrist ist der 17. November und diese dauert bis zum 12. Dezember. Im Falle einer deutlichen Überzeichnung könne eine proportionale Kürzung aller Zeichnungen vorzunehmen werden, heisst es weiter.
cg/ra
(AWP)