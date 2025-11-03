Mit dem Geld will das Unternehmen sein Immobilienportfolio ausbauen und das Bestandesportfolio entwickeln. Zudem soll mit der Kapitalaufnahme die bestehende Akquisitions- und Entwicklungspipeline erschlossen werden. Der Fokus liege dabei weiterhin auf qualitativ hochstehenden Liegenschaften mit einer sehr guten Lagequalität.