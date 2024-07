Der Anlagenbauer Gea hebt nach einem weiteren guten Quartal seine Jahresprognose für die Ertragskraft an. Im Geschäftsjahr dürfte vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie vor Kosten für den Konzernumbau eine Gewinnmarge von 14,9 bis 15,2 Prozent des Umsatzes erreicht werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit. Bisher hatte die Prognosespanne bei 14,5 bis 14,8 Prozent gelegen. Nach wie vor geht Gea davon aus, bereinigt um Wechselkursänderungen sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent zu erzielen. Die Gea-Aktie stieg nach der Mitteilung um mehr als ein Prozent.