Der Anlagenbauer Gea hat im dritten Quartal vor allem von einem starken Servicegeschäft profitiert. «Wir sind sehr gut unterwegs und werden erneut ein gutes Jahr haben», sagte Konzernchef Stefan Klebert am Mittwoch in einer Videokonferenz. Die Jahresziele bestätigte er. Auch sieht er den Konzern «auf Kurs», die Mittelfristziele bis 2026 zu erreichen. Bereits am Dienstagabend kündigte Gea ein neues Aktienrückkaufprogramm an. Das im MDax der mittelgrossen Unternehmen gelistete Papier legte gegen Mittag um rund 1,5 Prozent auf 33,51 Euro zu. Seit dem Jahreswechsel hat die Aktie aber um gut 12 Prozent an Wert verloren.

08.11.2023 13:05