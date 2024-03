Die Anlagestiftung 1291 hat einen Vermietungserfolg zu verzeichnen. Der Bau der im Jahr 2022 als schlüsselfertiges Projekt erworbenen Liegenschaft in Bussigny wurde Ende 2023 abgeschlossen. Per Ende März 2024 können nun alle Wohnungen an die neuen Mieter übergeben werden.

07.03.2024 08:23