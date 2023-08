Der Mietertrag in der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» stieg um 67 Prozent auf 45,8 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Montag mitteilte. Der Anstieg erklärt sich vor allem mit Zukäufen. Es seien insgesamt 14 Liegenschaften erworben und das Liegenschaftenportfolio per 30. Juni 2023 auf 1,33 Milliarden Franken (VJ: 1,02 Mrd) ausgebaut worden. Eine Gewerbeliegenschaft aus dem Bestand sei wie geplant mit Gewinn verkauft worden. Das Portfolio umfasste per Ende des Geschäftsjahres 91 Liegenschaften.