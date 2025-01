Als «Bond Vigilantes» («Anleihewächter») bezeichnete der US-Ökonom Ed Yardeni in den 1980er-Jahren Anleger am Anleihemarkt, die als Gruppe so viel Einfluss ausüben, dass sie den Staat zum Sparen zwingen können. Dabei zeigen vergangene Krisen, dass ein Ausverkauf am Anleihemarkt sehr schnell durch unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden und umfangreiche Interventionen nötig machen könnte. In diesem Sinne könne der Anleihemarkt es Trump «sehr schnell sehr schwer machen, das zu tun, was er will», sagte Robert Rubin, Clintons Finanzminister und ehemaliger Co-Vorsitzender der US-Investmentbank Goldman Sachs.