Am breiten Markt kletterten die Straumann-Aktien 13 Prozent. Der Zahnimplantatehersteller will seine Tochter DrSmile an die Impress Group verkaufen. Im Gegenzug steigt Straumann mit 20 Prozent bei der spanischen Firma ein. Zudem hob das Unternehmen nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Jahresprognose an.