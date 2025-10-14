Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,040 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 27.10.2031 Liberierung: 27.10.2025 Spread (MS): +87 BP Spread (Govt.): +107,4 BP ISIN: CH1487332061 Rating: BBB/BBB (UBS/ZKB ) Kotierung: SIX, ab 24.10.2025

Die Emissionserlöse würden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem «Green Bond Framework» von Allreal verwendet, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag. Mit der Anleihe setze Allreal die eingeschlagene Finanzierungsstrategie fort.