Betrag:          110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,040 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, bis 27.10.2031
Liberierung:     27.10.2025
Spread (MS):     +87 BP
Spread (Govt.):  +107,4 BP
ISIN:            CH1487332061
Rating:          BBB/BBB (UBS/ZKB )
Kotierung:       SIX, ab 24.10.2025

Die Emissionserlöse würden zur Finanzierung von nachhaltigen Projekten gemäss dem «Green Bond Framework» von Allreal verwendet, hiess es in einer Mitteilung des Unternehmens vom Dienstag. Mit der Anleihe setze Allreal die eingeschlagene Finanzierungsstrategie fort.

pre/ys

(AWP)