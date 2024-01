1. Tranche Betrag: 115 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,50 Prozent Emissionspreis: 100,050 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, bis 12.02.2027 Liberierung: 12.02.2024 Yield to Mat.: 2,483 Prozent Spread (MS): +130 BP Valor: CH1314941449 Rating: BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 08.02.2024 2.Tranche Betrag: 185 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,750 Prozent Emissionspreis: 100,092 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 12.02.2029 Liberierung: 12.02.2024 Yield to Mat.: 2,73 Prozent Spread (MS): +155 BP Valor: CH1314941456 Rating: BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 08.02.2024

Der Mittel sollen für die Finanzierung grüner Projekte gemäss dem ALAG Green Finance Framework sowie für die teilweise Rückzahlung ausstehender Schulden verwendet werden.