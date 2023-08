1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,73% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 3 Jahre, bis 04.09.2026 Liberierung: 04.09.2026 Yield to Mat.: 2,73% Spread (MS): +95 BP Valor: CH1280994307 Rating: Baa/BBB/BBB (Fedafin/ZKB/CS) Kotierung: SIX, ab 31.08.2023 2. Tranche Betrag: 190 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 3,0125% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: 6 Jahre, bis 04.09.2029 Liberierung: 04.09.2026 Yield to Mat.: 3,013% Spread (MS): +125 BP Valor: CH1280994315 Rating: Baa/BBB/BBB (Fedafin/ZKB/CS) Kotierung: SIX, ab 31.08.2023

