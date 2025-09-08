1. Tranche
Betrag:          165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,160 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        3 Jahre, bis 25.09.2028
Liberierung:     25.09.2025
Spread (MS):     +120 BP
Spread (Govt.):  +126 BP
ISIN:            CH1485826999
Rating:          BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin /ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 23.09.2025

2. Tranche
Betrag:          115 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,530 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, bis 25.09.2031
Liberierung:     25.09.2025
Spread (MS):     +135 BP
Spread (Govt.):  +147 BP
ISIN:            CH1485827005
Rating:          BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin /ZKB )
Kotierung:       SIX, ab 23.09.2025

Der Nettoerlös wird laut weiteren Angaben zur Finanzierung von grünen Projekten gemäss dem Green Finance Framework verwendet.

pre

(AWP)