1. Tranche Betrag: 165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,160 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, bis 25.09.2028 Liberierung: 25.09.2025 Spread (MS): +120 BP Spread (Govt.): +126 BP ISIN: CH1485826999 Rating: BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin /ZKB) Kotierung: SIX, ab 23.09.2025 2. Tranche Betrag: 115 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,530 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 25.09.2031 Liberierung: 25.09.2025 Spread (MS): +135 BP Spread (Govt.): +147 BP ISIN: CH1485827005 Rating: BBB/Baa/BBB (UBS/Fedafin /ZKB ) Kotierung: SIX, ab 23.09.2025
Der Nettoerlös wird laut weiteren Angaben zur Finanzierung von grünen Projekten gemäss dem Green Finance Framework verwendet.
