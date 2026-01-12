1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. Coupon: 0,75 Prozent Emissionspreis: 100,154 Prozent Laufzeit: 3,33 Jahre, bis 06.06.2029 Liberierung: 06.02.2026 Yield to mat.: 0,703 Prozent Spread (MS): +56 BP Spread (Govt.): +73,5 BP ISIN: CH1515238397 Rating: BBB/Baa/BBB (ZKBFedafin/UBS) Instr. Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 05.02.2026 2. Tranche Betrag: 125 Mio Fr. Coupon: 0,95 Prozent Emissionspreis: 100,044 Laufzeit: 6 Jahre, bis 06.02.2032 Liberierung: 06.02.2026 Yield to mat.: 0,9425 Prozent Spread (MS): +56 BP Spread (Govt.): +79,6 BP ISIN: CH1515238405 Rating: BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS) Instr. Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 05.02.2026
cf/pre
(AWP)