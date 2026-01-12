1. Tranche
Betrag:          175 Mio Fr.
Coupon:          0,75 Prozent
Emissionspreis:  100,154 Prozent
Laufzeit:        3,33 Jahre, bis 06.06.2029
Liberierung:     06.02.2026
Yield to mat.:   0,703 Prozent
Spread (MS):     +56 BP
Spread (Govt.):  +73,5 BP
ISIN:            CH1515238397
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKBFedafin/UBS)
Instr. Rating:   AAA (Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 05.02.2026

2. Tranche
Betrag:          125 Mio Fr.
Coupon:          0,95 Prozent
Emissionspreis:  100,044
Laufzeit:        6 Jahre, bis 06.02.2032
Liberierung:     06.02.2026
Yield to mat.:   0,9425 Prozent
Spread (MS):     +56 BP
Spread (Govt.):  +79,6 BP
ISIN:            CH1515238405
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS)
Instr. Rating:   AAA (Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 05.02.2026

