1. Tranche
Betrag:          180 Mio Fr.
Coupon:          1,35 Prozent
Emissionspreis:  100,078 Prozent
Laufzeit:        3 Jahre, 174 Tage bis 17.12.2029
Liberierung:     23.06.2026
Yield to mat.:   1,328 Prozent
Spread (MS):     +105 BP
Spread (Govt.):  +116 BP
ISIN:            CH1564488687
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKBFedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 19.06.2026

2. Tranche
Betrag:          130 Mio Fr.
Coupon:          1,70 Prozent
Emissionspreis:  100,238 Prozent
Laufzeit:        6 Jahre, 90 Tages bis 23.09.2032
Liberierung:     23.06.2026
Yield to mat.:   1,66 Prozent
Spread (MS):     +120 BP
Spread (Govt.):  +134 BP
ISIN:            CH1564488695
Rating:          BBB/Baa/BBB (ZKB/Fedafin/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 19.06.2026

dm/

(AWP)