1. Tranche
Betrag:         160 Mio Fr. 
Coupon:         0,7925 Prozent 
Emissionspreis: 100,00 Prozent
Laufzeit:       3 Jahre, bis 23.04.2029
Liberierung:    23.04.2026
Spread (MS):     +56 BP
Spread (Govt.):  +69 BP
Valor:          CH1540977274
Rating:         AA-/Aa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 21.04.2026


2. Tranche
Betrag:         130 Mio Fr. 
Coupon:         1,0375 Prozent 
Emissionspreis: 100,00 Prozent
Laufzeit:       6 Jahre, bis 23.04.2032
Liberierung:    23.04.2026
Spread (MS):     +67 BP
Spread (Govt.):  +83 BP
Valor:          CH1540977282
Rating:         AA-/Aa3 (S&P/Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 21.04.2026

hr/dm

(AWP)