Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,250 Prozent Emissionspreis: 100,246 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 19.05.2033 Liberierung: 19.05.2025 Yield to Mat.: 1,2175 Prozent Spread (MS): +90 BP Spread (Govt.): +103 BP ISIN: CH1415780100 Rating: A-/BBB+/A- (Fedafin/UBS/ZKB) Kotierung: SIX, ab 16.05.2025

Die Anleihe sei in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich am Markt platziert worden, hiess es in einer Mitteilung der Axpo vom Dienstagabend. Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, namentlich Investitionen in bestehende und neue Anlagen.