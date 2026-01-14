Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: Saron +38 BP (alle 3 Mte) Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 1,75 Jahre, bis 28.10.2027 Liberierung: 28.01.2026 ISIN: CH1515238413 Rating: A+ (ZKB) Kotierung: SIX, ab 26.01.2026
(AWP)
Die Banca dello Stato del Cantone Ticino emittiert unter Federführung von ZKB, Safra Sarasin etc. eine Anleihe (FRN) zu folgenden Konditionen:
Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: Saron +38 BP (alle 3 Mte) Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 1,75 Jahre, bis 28.10.2027 Liberierung: 28.01.2026 ISIN: CH1515238413 Rating: A+ (ZKB) Kotierung: SIX, ab 26.01.2026
