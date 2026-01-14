Betrag:          200 Mio Fr.
Coupon:          Saron +38 BP (alle 3 Mte)
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        1,75 Jahre, bis 28.10.2027
Liberierung:     28.01.2026
ISIN:            CH1515238413
Rating:          A+ (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 26.01.2026

uh

(AWP)