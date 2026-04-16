1. Tranche bis 2029 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,05 Prozent Emissionspreis: 100,059 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, bis 30.04.2029 Liberierung: 30.04.2026 Yield to Mat.: 1,030 Prozent Spread (MS): +83 BP Spred (Gov): +93,4 BP Valor: CH1515238660 Rating: A3 (Moody's) 2. Tranche bis 2032 Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,4 Prozent Emissionspreis: 100,172 Prozent Laufzeit: 6 Jahre, bis 30.04.2032 Liberierung: 30.04.2026 Yield to Mat.: 1,370 Prozent Spread (MS): +100 BP Spread (Gov): +115,1 BP Valor: CH1515238678 Rating: A3 (Moody's)

Die Erlöse will Julius Bär für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend hiess.