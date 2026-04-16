1. Tranche bis 2029
Betrag:         250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,05 Prozent
Emissionspreis: 100,059 Prozent
Laufzeit:       3 Jahre, bis 30.04.2029
Liberierung:    30.04.2026
Yield to Mat.:  1,030 Prozent
Spread (MS):    +83 BP 
Spred (Gov):    +93,4 BP
Valor:          CH1515238660
Rating:         A3 (Moody's)

2. Tranche bis 2032
Betrag:         250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,4 Prozent
Emissionspreis: 100,172 Prozent
Laufzeit:       6 Jahre, bis 30.04.2032
Liberierung:    30.04.2026
Yield to Mat.:  1,370 Prozent
Spread (MS):    +100 BP 
Spread (Gov):   +115,1 BP
Valor:          CH1515238678
Rating:         A3 (Moody's)

Die Erlöse will Julius Bär für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend hiess.

cg/cf/mk

(AWP)