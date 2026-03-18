Betrag: 60 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,0 Prozent Emissionspreis: 100,109 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 20.04.2031 Liberierung: 18.04.2026 Yield to Mat.: 1,977 Prozent Spread (MS): +170 BP Spread (Govt.): +189,5 BP ISIN: CH1515238546 Rating: BB (ZKB) Kotierung: SIX, ab 17.04.2026

Der Nettoerlös aus der Emission werde zur Refinanzierung der anstehenden Anleiherückzahlung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, schreibt Comet in einer Mitteilung vom Mittwoch.