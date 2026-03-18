Betrag:          60 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,0 Prozent
Emissionspreis:  100,109 Prozent
Laufzeit:        5 Jahre, bis 20.04.2031
Liberierung:     18.04.2026
Yield to Mat.:   1,977 Prozent
Spread (MS):     +170 BP
Spread (Govt.):  +189,5 BP
ISIN:            CH1515238546
Rating:          BB (ZKB)
Kotierung:       SIX, ab 17.04.2026

Der Nettoerlös aus der Emission werde zur Refinanzierung der anstehenden Anleiherückzahlung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, schreibt Comet in einer Mitteilung vom Mittwoch.

uh/tp

(AWP)