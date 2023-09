Tranche I: Betrag: 140 Mio Fr. Coupon: 1,81 Prozent Emissionspreis: 100,000 Prozent Laufzeit: 3 Jahre, bis 05.10.2026 Liberierung: 05.10.2023 Yield to Mat.: 1,81 Prozent Swap-Spread: Saron MS +14 BP Valor: CH1296276137 Rating: A+/A3/AA- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 03.10.2023 Tranche II: Betrag: 120 Mio Fr. Coupon: 1,865 Prozent Emissionspreis: 100,000 Prozent Laufzeit: 6 Jahre und 359 Tage, bis 04.10.2030 Liberierung: 05.10.2023 Yield to Mat.: 1,865 Prozent Swap-Spread: Saron MS +16 BP Valor: CH1296276145 Rating: A+/A3/AA- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 03.10.2023

