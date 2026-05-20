1. Tranche Betrag: 200 Mio Fr. Coupon: 1,3625 Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 02.06.2034 Liberierung: 02.06.2026 Spread (MS): + 70 BP Spread (Govt.): + 84 BP ISIN: CH1568283811 Rating: A3/A-/BBB++ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 01.06.2026 2. Tranche Betrag: 120 Mio Fr. Coupon: 1,6300 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 12 Jahre, bis 02.06.2038 Liberierung: 02.06.2026 Spread (MS): + 78 BP Spread (Govt.): +101,1 BP ISIN: CH1568283829 Rating: A3/A-/BBB++ (Moody's/S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 01.06.2026
(AWP)