1. Tranche
Betrag:          200 Mio Fr. 
Coupon:          1,3625
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        8 Jahre, bis 02.06.2034
Liberierung:     02.06.2026
Spread (MS):     + 70 BP
Spread (Govt.):  + 84 BP
ISIN:            CH1568283811
Rating:          A3/A-/BBB++ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 01.06.2026

2. Tranche
Betrag:          120 Mio Fr. 
Coupon:          1,6300 Prozent
Emissionspreis:  100,00 Prozent
Laufzeit:        12 Jahre, bis 02.06.2038
Liberierung:     02.06.2026
Spread (MS):     + 78 BP
Spread (Govt.):  +101,1 BP
ISIN:            CH1568283829
Rating:          A3/A-/BBB++ (Moody's/S&P/Fitch)
Kotierung:       SIX, ab 01.06.2026

(AWP)