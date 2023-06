1. Tranche Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 3,050% Emissionspreis: 100,014% Laufzeit: 1 Jahr 358 Tage, bis 04.07.2025 Liberierung: 06.07.2023 Yield to Mat.: 3,043% Spread (MS): +100 BP Valor: CH1276313272 Rating: BBB/Baa-/A- (CS/Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 04.07.2023 2. Tranche Betrag: 165 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 3,45% Emissionspreis: 100,057% Laufzeit: 5 Jahre, bis 06.07.2025 Liberierung: 06.07.2023 Yield to Mat.: 3.437% Spread (MS): +150 BP Valor: CH1276313280 Rating: BBB/Baa-/A- (CS/Fedafin/ZKB) Kotierung: SIX, ab 04.07.2023

